Job-Abenteuer in den Bergen – Ein Langenthaler Pöstler im Engadin Eigentlich hatte sich Paolo Manduchi auf triste Monate eingestellt. Doch nun erlebt er einen Winter, den er so schnell nicht vergessen wird. Julian Perrenoud

Alles muss in den Lieferwagen. Das ist eine normale Fracht, die Paolo Manduchi austragen muss. Über die Festtage war es noch mehr. Fotos: Julian Perrenoud

Die Kälte hat er nie gemocht. Und doch lebt Paolo Manduchi seit zwei Monaten in der zurzeit wohl kältesten Region der Schweiz: im Oberengadin. Wenn der Langenthaler um 5.45 Uhr seine Wohnung in St. Moritz Bad verlässt, dem durchaus noblen Arbeiterviertel des Ferienorts, trägt er dicke Schuhe, lange Unterhosen, Pullover, Pöstlerjacke, fingerlose Handschuhe, Mütze und Mundschutz. Und doch reichten seine Kleider nirgendwohin, als eines Januarmorgens das Thermometer in seinem Auto –25 Grad anzeigte.

«Die Kälte ging durch Mark und Bein. Das Wasser in meiner Trinkflasche gefror nach kurzer Zeit», erzählt Manduchi einige Tage später. Doch was macht er, der keine Kälte mag, an diesem Ort? Nun, das ging so: Der 54-Jährige lebt eigentlich in Langenthal und arbeitet als Briefträger in Balsthal. Er hat beim gelben Riesen viel Erfahrung, war zuvor jahrzehntelang in Lausanne tätig, ehe es ihn zurück in den Oberaargau verschlug.