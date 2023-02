«Die Gruppendynamik in einem Lager ist anders als im Klassenzimmer», sagt Laura Dapp, Entwicklungspsychologin beim Institut für Psychologie der Universität Bern.

Frau Dapp, welche Erinnerungen haben Sie an Skilager?

Laura Dapp: Heute ist Sport meine grosse Passion. Aber als Kind wurde ich im Skilager eher in die Anfängergruppe eingeteilt. Positiv in Erinnerung habe ich, dass man viel draussen in den Bergen war und die Gesellschaftsabende, als die ganze Klasse zusammenkam.