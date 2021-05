Thun verliert trotz Sieg – Ein lachendes und ein weinendes Auge Der FC Thun gewinnt in Sion 3:2, verpasst den Aufstieg aber trotzdem. Die 1:4-Hypothek aus dem Hinspiel war am Ende zu gross. Peter Berger

Carlos Bernegger (Mitte) tröstete die enttäuschten Spieler noch auf dem Platz und strebt nun nächstes Jahr den Aufstieg an. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Der FC Sion jubelt, der FC Thun hadert. Die Freude und vor allem die Erleichterung bei den Wallisern über den Ligaerhalt ist riesig – aber von kurzer Dauer. Während die Gastgeber schon die Kabine aufsuchen, sind die Oberländer immer noch auf dem Platz. Sie stehen im Kreis, Arm in Arm, und versuchen in Worte zu fassen, was gerade geschah. «Wir haben ein Spektakel geboten und müssen uns nichts vorwerfen. Auf diese fantastische Leistung dürfen wir stolz sein», erzählt Carlos Bernegger, was er den Spielern mitgeteilt habe.

«Er hat auch gesagt, dass wir es nächstes Jahr schaffen», ergänzt Omer Dzonlagic mit feuchten Augen. Der Oberländer hatte die Gäste bereits nach 150 Sekunden in Führung gebracht. Die Thuner stürmten weiter, liessen sich auch vom Ausgleichstreffer nicht entmutigen, gingen durch Josué Schmidt wieder in Führung, bevor kurz vor der Pause Sions Lubomir Tupta ein zweites Mal zuschlug.

Nikki Havenaar gelang nach dem Seitenwechsel das 3:2. Zwei weitere Tore wären für eine Verlängerung nötig gewesen. Diese gelangen nicht. «Deshalb spüre ich eine riesige Enttäuschung und bin traurig», sagt Dominik Schwizer. Der Mittelfeldspieler, der am Sonntag als Aussenverteidiger eingesetzt wurde, verwies auf die Moral und den tollen Teamgeist. «Wir sind eine Truppe aus verschiedenen Ländern und Religionen. Wir sind der Beweis, dass man zusammen stark sein kann.» Schwizer legte indes auch die Schwächen offen. Diese lagen nicht zuletzt in der Defensive. «Wenn man sechs Tore kassiert, wird es schwierig, eine Barrage zu gewinnen.»

Spielerisch sei seine Equipe besser gewesen, hält Bernegger fest. «Der Unterschied lag vor allem in der Effizienz.» Sportchef Dominik Albrecht bestätigt das und meint: «Uns fehlte im eigenen Strafraum die Robustheit und im gegnerischen Sechzehner die Kaltblütigkeit.»

Nächstes Jahr

Trotz aller Enttäuschung dürfen die Thuner erhobenen Hauptes in die Ferien. «Wir haben alles gegeben. Leider hat es nicht gereicht, jetzt kommen wir nächstes Jahr wieder», ist Fabian Rüdlin überzeugt. Da GC auf- und Vaduz abgestiegen ist, wird auch nächste Saison keine Übermannschaft in der Challenge League vertreten sein. «Die Erwartungshaltung an uns wird steigen», ist sich Bernegger bewusst. Aktuell habe er ein lachendes und ein weinendes Auge, so der Trainer. «Mit etwas Abstand werden es zwei lachende sein.» Der Coach fordert für nächste Saison aber ein paar Zuzüge. Sportchef Albrecht verspricht: «Wir werden uns verstärken.» In den nächsten Tagen und Wochen sei mit Neuigkeiten zu rechnen.

Ohne Präsident Gerber in Sion

Nicht ins Wallis reiste am Sonntag Andres Gerber. Der Präsident weilte bei seinem schwer an Krebs erkrankten Bruder. Diese Situation ist irgendwie sinnbildlich für die schwierige Saison, die die Thuner erlebten.

