Hochschulprojekt in Interlaken – Ein künstlerischer Blick auf den Massentourismus Unter dem Motto «HKB geht an Land» haben Studierende und Dozierende der Hochschule der Künste Bern im vergangenen Jahr Interlaken und seine Eigenheiten unter die Lupe genommen. Die verschiedenen Teilprojekte werden am Wochenende vor Ort präsentiert. Christoph Buchs

Artwork des Projekts «HKB geht an Land – Interlaken». Grafik: PD

Interlaken lebt, und das ist nichts Neues, vom Tourismus. Und Interlaken verändert sich für den Tourismus. Der Ort passt sich an, um dem Wirtschaftszweig, der eine ganze Region am Leben erhält, die passenden Leitplanken zu verschaffen. Doch was ist, wenn diese Lebensgrundlage auf einmal wegzubrechen droht? Von heute auf morgen niemand mehr in Massen mit dem Bus auf das Bödeli reist, Luxusuhren kauft, in Fünfsternehotels übernachtet?

Eine Frage, die seit über einem Jahr natürlich in den lokalen Touristikerbüros für Kopfzerbrechen sorgt. Doch auch Kunststudentinnen und Kunststudenten aus der Hauptstadt haben sich damit beschäftigt. Die Fotoinstallation mit dem Namen «Overtourism?» mit Bildern vom leer gefegten Interlaken ist am Wochenende am Höheweg sowie an der Centralstrasse zu sehen. Weitere Installationen im Ortszentrum präsentieren etwa die tagebuchartigen Eindrücke zweier Studierender, die während zwei Monaten Interlaken täglich besucht haben, oder Kühe aus Seife, mit denen man sich die Hände waschen kann.