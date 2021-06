Start-up in Langenthal – Ein Kühlschrank für alle Wie sollen sich Mitarbeitende von Firmen ausserhalb der Stadtzentren verpflegen? Die Gründer von Noury haben eine Lösung parat. Pauline Jacobi

Lena Schüpbach und Marcel Jost vor einem Kühlschrank ihres Jungunternehmens Noury. Fotos: Marcel Bieri

Lena Schüpbach lacht, während sie ein Foto von der Aktion auf ihrem Handy zeigt: «Die ersten Kühlschränke lieferten wir mit einem Pferdeanhänger aus.» Im April sind sie und Marcel Jost nämlich mit der Pilotphase ihres Start-ups Noury gestartet.

Ziel dieses Jungunternehmens ist es, den kleinen und mittleren Unternehmen in Langenthal und Umgebung eine einfache und preiswerte Verpflegungslösung für ihre Mitarbeitenden zu bieten. Begonnen haben die Gründer die Testphase bei den Unternehmen Zaugg AG in Rohrbach, Carvolution in Bannwil und Swiss Commerce in Langenthal.