Premiere im Rex – Ein Krimi aus Thuner Küche Das Film- und Multimediageschäft Captumo GmbH veröffentlicht seine erste eigene Spielfilmproduktion. Mitte September wird der Film im Kino Rex gezeigt.

Das Kino Rex in Thun. Hier wird der neue Spielfilm «Turner» Mitte September gezeigt. Foto: Michael Gurtner

Im Jahr 2021 produzierte das Team des Thuner Film- und Multimediageschäfts Captumo mit professionellen Darstellern und Partnern die Serie «Turner». Vier Episoden thematisieren in Form einer Krimigeschichte Rache und Vergebung.

Im Zentrum der Serie steht Matt Turner. Er ist Polizist aus Leidenschaft, wie auch sein Vater, welcher jedoch aus ungeklärten Gründen vor vielen Jahren ermordet wurde. Mit dem Tod seines Vaters starb für Matt ein unglaublich wichtiger Teil seines Lebens. Mitten im Gefühlschaos, zwischen Hass und Rachsucht, sucht er nach Antworten und will vor allem Vergeltung üben. Dabei geht er selbst über die Grenzen des Gesetzes hinaus.

Das Projekt wurde durch Captumo mehrere Jahre entwickelt, wie das Thuner Unternehmen mitteilt. Während vier Drehblöcken an je drei Tagen wurde die Serie in der Region Thun produziert. Während der letzten Monate erhielt der Film seinen Feinschliff. «Nun ist alles bereit für die Premiere am 17. und 18. September im Kino Rex in Thun.» Danach soll die Produktion an verschiedenen Filmfestivals vorgeführt werden.

pd/don

Fehler gefunden?Jetzt melden.