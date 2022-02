Cancellara-Brücke muss weichen – Ein Kreisel für Cancellara anstelle seiner Brücke In der Nacht auf Dienstag wird die Fabian-Cancellara-Brücke in Ittigen im Rahmen des Umbaus des RBS-Bahnhofs abgerissen.

Abschied nehmen von «seiner» Brücke: Fabian Cancellara mit dem Ittiger Gemeindepräsidenten Marco Rupp. Foto: Adrian Moser

2011 ehrte Ittigen Fabian Cancellara mit einer Brücke. Seit 2002 lebt der Radsportprofi mit seiner Familie in der Gemeinde. Am 14. Mai wurde die Fussgängerbrücke vom RBS-Bahnhof Ittigen hinüber ins Talgutzentrum nach ihm benannt.

Bereits 2018 wurde bekannt, dass das Wahrzeichen zugunsten des neuen Bahnhofplatzes entfernt werden muss. Schon damals war für die Gemeinde klar, dass nach einem Ersatz für eine gebührende Würdigung des Velochampions gesucht wird – und zwar gemeinsam mit Cancellara selber.

Wehmütiger letzter Blick von der Brücke

Am Montagmorgen nun hat die Gemeinde bekannt gegeben, dass die Brücke durch einen Kreisel «ersetzt» wird; in diesem soll ein Zeichen zu Cancellaras Ehren gesetzt werden. Kurz vor dem Mittag stand der mehrmalige Weltmeister im Einzelzeitfahren gemeinsam mit dem Ittiger Gemeindepräsidenten Marco Rupp ein letztes Mal auf der nach ihm benannten Brücke. Diese werde in der Nacht auf Dienstag zurückgebaut, wie es im Schreiben der Gemeinde weiter heisst.

Durch die Erneuerung des Verkehrsknotens und des östlichen Teils des Einkaufszentrums werde das «Talgut» gegen die Worblenstrasse geöffnet. Der Zugang erfolge neu auf Strassenhöhe, wo sich die Passanten bewegen.

sih/mos

