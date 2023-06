Aus dem Burgdorfer Stadtrat – Ein kräftiger «Move» für «B.move» Nach einer kurzen Debatte macht der Burgdorfer Stadtrat einstimmig Nägel mit Köpfen: Die neue Stadtverwaltung wird an der Lyssachstrasse gebaut. Stephan Künzi

Eine Verwaltung für 75 bis 100 Jahre: Stadtpräsident Stefan Berger (links) am Medientermin zum Projekt «B.move». Foto: Christian Pfander

Das Projekt nennt sich «B.move», und am Montagabend hat ihm Burgdorf einen ersten, kräftigen «Move» verpasst: Einstimmig entschied der Stadtrat, dass die neue, zentrale Verwaltung an die Lyssachstrasse zu stehen kommen soll. Dorthin also, wo heute die Baudirektion steht und die Stadt bereits ein Areal besitzt, das für alle Abteilungen inklusive Feuerwehr und eben auch Werkhof gross genug ist.