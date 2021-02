Kulturfabrik Biglen – Ein Konkurs und keine Folgen Nein, die Kulturfabrik Biglen könne weitermachen: Mit Vehemenz betonen die Verantwortlichen, dass eine Konkursanzeige nur eine alte Firma betreffe. Stephan Künzi

Die Türen sind zurzeit zu. Doch sobald die Corona-Situation es zulässt, will die Kulturfabrik Biglen weitermachen. Foto: Christian Pfander

«Vorübergehend geschlossen. Aber wirklich nur vorübergehend.»

Wie in jeder anderen kulturellen Institution hat Corona auch in der Kulturfabrik Biglen den Betrieb lahmgelegt. Musikalische Abende? Kabarettistische Highlights? Rauschende Partys? All das darf in der umgebauten Halle der ehemaligen Büro- und Spitalmöbelfabrik Bigla seit Wochen nicht mehr stattfinden.

Die Verantwortlichen versuchen deshalb, ihr Publikum wenigstens virtuell bei der Stange zu halten. Mit «Aschis Wochenschau», einem wechselnden Film, in dem Kulturfabrik-Initiant Peter Leu in der Rolle des Emmentaler Bauern Aschi Rüegsegger seinen Zuschauern den Lauf der Welt erklärt.