Leitungswechsel am Effingertheater – Ein Konflikt war der Grund Er blieb nur zwei Spielzeiten: Alexander Kratzer, der künstlerische Leiter des Theaters an der Effingerstrasse, gibt seinen Posten frühzeitig im Sommer ab. Was lief schief? Lena Rittmeyer

Er wollte frischen Wind ins Haus bringen – jetzt verlässt Alexander Kratzer das Effingertheater im kommenden Sommer. Foto: Franziska Rothenbühler

Als Alexander Kratzer im Sommer 2020 die künstlerische Leitung des Theaters an der Effingerstrasse übernahm, war er sich der Herausforderung bewusst, die die Aufgabe mit sich brachte. Es galt einerseits, die Vision seines Vorgängers Markus Keller weiterzuführen, der das Theater 1996 mitbegründet hatte. Andererseits wollte Kratzer künstlerisch «neue Wege gehen», wie er damals zum «Bund» sagte.

Der bisherige Leiter Markus Keller zeigte sich zuversichtlich. Er selber wechselte in die Geschäftsführung – das heisst, er zeichnet für die Buchhaltung verantwortlich und ist bis heute Gesellschafter des Theaters, das als GmbH organisiert ist. Alexander Kratzer werde frischen Wind ins Haus bringen, aber den bisherigen Stil beibehalten, sagte Keller im Sommer 2020. Ausserdem kenne Kratzer, der schon zuvor über Jahre hinweg am Haus inszenierte, das Theater und sein Publikum gut und wisse genau, was ihn erwarte.