Parkplätze im Sensegraben – Ein Kompromiss für Mensch und Natur Endlich liegt ein konkretes Vorprojekt auf dem Tisch: 230 Parkplätze gibt es künftig bei der Sodbachbrücke im Sensegraben. Genugtuung für Andreas Kehrli. Sheila Matti

Ein Ort der Ruhe: Gemächlich fliesst die Sense an diesem Herbsttag durch den Sodbach. Foto: Nicole Philipp

Altweibersommer im Sensegraben: Eine Familie grillt Marshmallows über dem Feuer, zwei Hündeler unterhalten sich mit sicherem Abstand, eine Frau sitzt im Campingstuhl und liest ein Buch. Auf dem Parkplatz steht ein halbes Dutzend Autos.

«Im Sommer, an einem so schönen Tag wie heute, zählt man hier locker über 200 Fahrzeuge», sagt Andreas Kehrli. In dunklen Lederschuhen und mit buntem Schaal steht der Gemeinderat Schwarzenburgs auf jenen Plätzen, welche für die Menschen so wichtig seien.

Sie erschliessen das Naherholungsgebiet, den Sensegraben, der wegen seiner Lage mit dem öffentlichen Verkehr, dem Fahrrad oder zu Fuss nur schwer erreichbar ist. «Wer hier entspannen will, reist mit dem Auto an.»