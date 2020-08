Neue Turnhalle in Wynau – Ein Kompromiss, der allen dienen soll Ende September stimmt Wynaus Bevölkerung über den Bau einer neuen Turnhalle ab. Die Exekutive ist überzeugt, dass sich die Gemeinde die Kosten von 4,9 Millionen Franken leisten kann – mit einer Steuererhöhung. Marcel Siegrist

Eine Turnhalle, die auf die Bedürfnisse der Schule, der Sportvereine sowie auf allgemeine Vereinsanlässe zugeschnitten ist. Das schlägt die zuständige Arbeitsgruppe vor. Visualisierungen: PD

Der Bau einer neuen Turnhalle ist in Wynau seit einigen Jahren ein Thema. Nun liegt ein Projekt vor, das der Bevölkerung am Montagabend vorgestellt werden konnte. Etwa 60 Interessierte begrüsste Gemeinderat Peter Gerber (Bürgerliche und Freie Wähler), Leiter der Arbeitsgruppe, in der alten Turnhalle. «Heute wollen wir den Weg erläutern, wie es zu diesem Projekt gekommen ist», sagte Gerber.