Eklat bei der Mobiliar – Ein Komplott führte zur Schmach für Markus Hongler Dem langjährigen Chef der Mobiliar wird die Krönung zum Verwaltungsratspräsidenten verwehrt. Er hat mit einem externen Mandat viele gegen sich aufgebracht. Julian Witschi , Rahel Guggisberg , Stefan Schnyder

Verwaltungsrat der Mobiliar will er sein, aber Präsident nicht werden: Markus Hongler. Foto: Yvain Genevay

Eigentlich war alles von langer Hand aufgegleist. Markus Hongler (63) sollte am Mittwoch glanzvoll in den Verwaltungsrat gewählt werden und Urs Berger (70) in einem Jahr als Präsident des Gremiums ablösen. So wie Hongler vor zehn Jahren bereits auf dem Mobiliar-Chefsessel Berger nachgerutscht war.

Doch der Plan, der bereits im November 2019 verkündet wurde, ist schmachvoll geplatzt. Denn es ist zu einem Komplott unter den Delegierten gekommen, wie Recherchen zeigen. Diese Zeitung hat sich von mehreren von ihnen schildern lassen, was bei der Jahresversammlung am Mittwoch vorgefallen ist.