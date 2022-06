Thuner an der Leichtathletik-SM – Ein kompletter Medaillensatz für die LV Thun An den Leichtathletik-Schweizer-Meisterschaften in Zürich holte sich die LV Thun einen kompletten Medaillensatz.

Robin Oester holte über 800 Meter die Goldmedaille. Foto: PD

Robin Oester verteidigte über 800 m seinen Vorjahrestitel erfolgreich. Er holte sich an den Leichtathletik-Schweizer-Meisterschaften, die am vergangenen Wochenende in Zürich stattfanden, die Goldmedaille. «Der 23-Jährige konnte sich dabei auf seine Routine und Endschnelligkeit verlassen», schreibt sein Verein, die Leichtathletikvereinigung (LV) Thun, in einer Mitteilung.

Der 21-jährige Felix Eichenberger unterstrich auch im strömenden Regen seine starke Form und holte mit 5,25 Metern Silber im Stabhochsprung. Für die Bronzemedaille sorgte Weitspringer Fabio Luginbühl. Je besser das Wetter wurde, umso weiter sprang der 23-Jährige. Mit 7,38 im sechsten und letzten Versuch holte er sich hinter Simon Ehammer und Benjamin Gföhler überraschend den dritten Rang.

Felix Eichenberger holt Anlauf im Stabhochsprung. Foto: PD

«Luginbühl verblüffte aber auch im Sprint», schreibt die LV Thun. Über 100 Meter schaffte er es in den Final. Und über 200 Meter lief er das Rennen seines Lebens. Mit 21,36 pulverisierte er seine zweijährige Bestmarke um 0,63 Sekunden und sicherte sich den fünften Rang.

Weltweit lief einzig die Weltrekordhalterin Florence Griffith Joyner 1988 in Seoul schneller. Ihm läuft also keine Frau davon. Seine Teamkollegin Céline Bürgi holte sich bei den Frauen ebenfalls den 5. Rang über die halbe Bahnrunde.

Fabio Luginbühl springt im Regen zur Bronzemedaille im Weitsprung. Foto: PD

PD

Fehler gefunden?Jetzt melden.