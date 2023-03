Fusion Bern-Ostermundigen – Ein Komitee will «das Feuer entfachen» In Ostermundigen hat sich ein überparteiliches Komitee für die Pro-Kampagne zusammengeschlossen. Naomi Jones Franziska Rothenbühler (Bilder)

Noch sind die Frühlingsgefühle zwischen Bern und Ostermundigen nicht so stürmisch wie das Wetter. Ursula Lüthy, Alexander Wahli und Kathrin Balmer wollen das ändern. Foto: Franziska Rothenbühler

Vielleicht kommen in Ostermundigen langsam doch noch Frühlingsgefühle auf. Die Präsidentinnen der lokalen SP, Kathrin Balmer, und der Grünen, Ursula Lüthy, haben zusammen mit dem GLP-Präsidenten Alexander Wahli ein Ja-Komitee für die Fusion ihrer Gemeinde mit der Stadt Bern gegründet. Gemeinsam wollen sie die Abstimmungskampagne führen. Dabei stehe zwar noch einiges an Aufklärungsarbeit und Korrektur von Halbwissen an, sagt Balmer. «Aber wir können die Abstimmung gewinnen.»