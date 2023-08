Weg von der fossilen Energie: Klimaaktivisten in der Nähe des Weissen Hauses in Washington. Foto: Keystone

Der vergangene Juli war der heisseste Monat, der je gemessen wurde. Ein Plus von 0,33 Grad Celsius im Vergleich zum Juli vor vier Jahren, dem bisherigen Rekordhalter – es klingt so mickrig, es ist aber so alarmierend. Also: Was würde helfen? Würde es etwas bringen, wenn der Einzelne kein Fleisch mehr essen oder die Einzelne nicht mehr in die Ferien fliegen würde? Sollte man Elektroautos vorschreiben, wenn in grossen Teilen der Welt die Verbrenner rollen? Ist eine teure Wärmepumpe sinnvoll, wenn in China oder Indien immer mehr Kohle verfeuert wird?