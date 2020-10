Gemeindeversammlung in Niederönz – Ein klares Ja zur Schulsozialarbeit Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben zugestimmt, dass das Organisationsreglement des Oberstufenverbands revidiert wird. Sebastian Weber

Im Gemeinderat von Niederönz kommt es per Ende Jahr zu einer Demission. Foto: Susanne Keller

Die Stimmberechtigten in Bettenhausen hatten bereits im August zugestimmt, nun sind jene in Niederönz gefolgt: Die 37 Stimmberechtigten (von total 1265) an der Gemeindeversammlung vom Montagabend haben das revidierte Organisationsreglement des Oberstufenverbands Herzogenbuchsee ohne Gegenstimmen oder Diskussionen durchgewunken.

Womit auch Niederönz seinen Segen für die Einführung der Schulsozialarbeit im kommenden Jahr erteilt hat. Diese kommt bekanntlich nur zustande, wenn alle neun beteiligten Gemeinden der Zweckartikeländerung im Organisationsreglement des Oberstufenverbands zustimmen.