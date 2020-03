Ja zur Zukunft des Eissports – Ein klares Bekenntnis zur Entwicklung der Stadt Das Stimmvolk hat sich mit 75 Prozent für die Planung eines neuen Stadions im Hard ausgesprochen. Die deutliche Botschaft an die Politik ist richtig und wichtig. Meinung Julian Perrenoud

Stellvertretender Ressortleiter Julian Perrenoud. Foto: Thomas Peter

Wie sehr mussten die Befürworter in den letzten Wochen und Monaten um die Zukunft des Eissports in Langenthal bangen. Die Anspannung und die Erlösung unter den Anwesenden waren an diesem Sonntagmittag im Parkhotel mit den Händen zu greifen. Verständlich, denn mit dieser überlebenswichtigen Abstimmung haben die betroffenen Vereine eine grosse Hürde genommen.