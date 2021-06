Abstimmung Fraubrunnen – Ein klares Bekenntnis zur Badi in Messen Fraubrunnen hat seinen Anteil für die Sanierung des Schwimmbads Region Messen genehmigt. Die anderen Verbandsgemeinden entscheiden in den nächsten Tagen. Hans Ulrich Schaad

Das Schwimmbad Region Messen liegt leicht erhöht im Limpachtal und geniesst in der Bevölkerung einen grossen Rückhalt. Foto: Beat Mathys

Endlich herrscht prächtiges Badi-Wetter. Und die Verantwortlichen das Schwimmbads Region Messen hatten am Sonntag einen zweiten Grund zum Feiern. Die Stimmberechtigten von Fraubrunnen genehmigten einen Kredit über 1,145 Millionen Franken. So hoch ist der Anteil der Gemeinde an der Sanierung der Badi. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 3,5 Millionen Franken.

Fraubrunnen hat mit der Fusion vor knapp acht Jahren die Verbandszugehörigkeit der Dörfer Büren zum Hof, Etzelkofen, Limpach und Mülchi übernommen. Die Gemeinde muss sich an den Investitions- und Betriebskosten mit knapp einem Drittel beteiligen.