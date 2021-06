Claude Eichenberger Infos einblenden

Die 47-jährige Mezzosopranistin ist gebürtige Schaffhauserin, ihr Berndeutsch verrät aber, dass sie schon ewig in Bern wohnt. 2003 schloss sie an der Hochschule der Künste Bern mit dem Solistendiplom ab. 2007 erhielt sie ein festes Engagement am Stadttheater Bern und gehörte bald zu den Publikumslieblingen. Das ist natürlich kein Zufall: Nebst ihren stimmlichen Qualitäten verfügt sie über eine intensive Bühnenpräsenz, ihr nimmt man die Rollen ab. Sie wirkt nahbar, auf der Bühne, aber auch im Gespräch. Und so wird sie auch mal auf dem Gemüsemarkt auf eine Premiere angesprochen.

In der Oper «Jenufa» spielt Eichenberger die Küsterin Buryja, die in der tragischen Oper von Leoš Janáček zur Kindsmörderin wird. Konzert Theater Bern spielt das 1904 uraufgeführte Stück in einer reduzierten Orchesterfassung von Matthew Toogood, dem musikalischen Leiter der Produktion.