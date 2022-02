Lötschbergsaal Spiez – Ein Kaleidoskop an Klängen und Rhythmen Im Rahmen eines grossen Konzertanlasses bot die Musikschule Region Thun einen vielseitigen Einblick in ihr Angebot. Heidy Mumenthaler

Chorinho, ein gemischtes Ensemble mit fortgeschrittenen Schülerinnen und Schülern sowie zwei Lehrpersonen der MSRT, begeisterte mit sehnsüchtiger Saudade bis hin zum feurigen Tango. Foto: Heidy Mumenthaler

Nach Corona-bedingter Zwangspause lud die Musikschule Region Thun (MSRT) zum dritten Mal an ihr jährliches Konzert als Auftakt zum Jahresbeginn. Die Veranstaltung lockte trotz den aktuellen Vorgaben eine erfreuliche Anzahl Besuchende nach Spiez in den Lötschbergsaal. Bestimmt war die klingende Werkschau in Spiez für die Mitwirkenden und für die rund 160 kleinen und grossen Zuhörenden akustisch und räumlich ein spezielles Erlebnis. In zwei Musikblöcken von je 60 Minuten erhielt das Publikum einen Einblick in das breite Fächerangebot der Musikschule.