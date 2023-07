Thun: Nach Brand in Gefängnis – Ein Jugendlicher konnte Spital verlassen Von den zwei 17-Jährigen, die sich bei einem Brand im Regionalgefängnis Thun verletzten, konnte einer das Spital inzwischen verlassen. gbs

Regionalgefängnis Thun: Der Blick durch die Luke der Zellentür in eine Zelle der Jugendabteilung. Foto: Patric Spahni

Nach dem Brand in einer Zweierzelle des Regionalgefängnisses Thun bleiben diverse Fragen weiter offen. Das Feuer war in der Nacht auf Sonntag kurz nach Mitternacht ausgebrochen. Obwohl die Mitarbeitenden des Gefängnisses den Brand rasch unter Kontrolle gebracht hatten und die beiden 17-jährigen Insassen bergen konnten, verletzten sich die Jugendlichen – einer unter ihnen schwer. Sie wurden ins Spital gebracht.

«Ein Jugendlicher konnte das Spital inzwischen wieder verlassen», sagte Lena Zurbuchen, Mediensprecherin der Kantonspolizei Bern, am Montagmorgen auf Anfrage. Als mögliche Brandursache gehe die Polizei nach wie vor von einer vorsätzlichen Handlung aus.

Das Feuer ereignete sich in der Jugendabteilung des Gefängnisses. Das kantonale Amt für Justizvollzug nahm diese am 1. Januar 2021 in Betrieb. Seither werden alle im Kanton Bern in ein Gefängnis eingewiesenen Jugendlichen in Thun untergebracht. Die Abteilung umfasst acht Plätze.

Mehr zum Thema Regionalgefängnis Thun Zwei 17-Jährige nach Brand in Zelle verletzt

Fehler gefunden?Jetzt melden.