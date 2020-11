100 Jahre TV Zweisimmen – Ein Jubiläumsjahr, das keines war Turnerpräsident Daniel Dumont und Selina Regamey als Marketingleiterin im OK stellten sich das Jubiläumsjahr des Turnvereins Zweisimmen anders vor. Fritz Leuzinger

Der Turnverein Zweisimmen feierte seinen 100-Jahr-Jubiläum schon vor der Corona-Pandemie. Foto: PD/Archiv TVZ

Der Turnverein Zweisimmen (TVZ) ist mit seinen über 420 Mitgliedern wohl der grösste Verein in der Region Obersimmental. Mit sportlichen Aktivitäten wie auch mit gesellschaftlichen Anlässen wollten die Turnerinnen und Turner in diesem Jahr den 100. Geburtstag gebührend feiern. Zurzeit ist als angeordnete Sicherheitsmassnahme der Turnbetrieb jedoch eingestellt.

Daniel Dumont ist seit zehn Jahren Vereinspräsident: «Im TVZ sind elf verschiedene Abteilungen und Riegen vom Muki-Turnen bis zu den polysportiven Frauen und Männern vereint. In den vergangenen Monaten ermunterten wir unsere Mitglieder, aktiv fit zu bleiben und die Freude am Vereinsleben nicht zu verlieren.» Für kommenden Samstag war die offizielle Jubiläumsgala geplant. Die unterhaltsame Turnerrevue mit einem turnerischen Jahresrückblick der einzelnen Riegen auf ihre Tätigkeit wurde auf den 13. November 2021 verschoben.

Selina Regamey blickt als Marketingleiterin im OK voraus: «Mit den organisatorischen Vorbereitungen zu den geplanten Festivitäten und Highlights nehmen wir im nächsten Jahr einen erneuten Anlauf. Wir hoffen, die sportliche Vereinstätigkeit in allen Riegen bald wieder aufnehmen zu können.»

Die erste Vereinsfahne begleitete die strammen Turner an ihre ersten Turnfeste. Foto: PD/Archiv TVZ

Vor 100 Jahren wurde der Turnverein Zweisimmen auf Initiative zugezogener Männer gegründet. Im Ort bestand damals ein loses turnerisches Vereinsgefüge. Als Übungs- und Festlokalitäten dienten die Säle der Hotels Simmental und Bären. In Ermangelung einer Turnhalle wurde während Jahrzehnten auf dem steinigen Platz beim Primarschulhaus geturnt. 1923 wurde die Vereinsfahne mit den vier F zum Turnerslogan «Frisch Fromm Fröhlich Frei» angeschafft. Regelmässig wurden Turnfeste besucht. 1937 gab es eine Turnhalle, die allerdings während des 2. Weltkriegs als Militärunterkunft diente. An Eidgenössischen Turnerskitagen wurden die Zweisimmer als Mannschaft neun Mal als Meister mit der Goldmedaille ausgezeichnet. Zweimal waren sie für die Durchführung am Rinderberg verantwortlich. 1969 hatte sich die Damenriege in einem selbstständigen Verein formiert. Der Zusammenschluss zum heutigen TV Zweisimmen erfolgte erst im November 2003. (flz)

«Wir sind polysportiv!»

Im TVZ freut man sich, ungeachtet der gegenwärtigen Zeit mit schrumpfendem Vereinsleben, über steten Zuwachs vor allem an jungen und jung gebliebenen Aktivsportlern. Präsident Dumont erläuterte das sportliche Angebot: «Rund zwei Drittel unseres Vereins sind aktive Sportlerinnen und Sportler. Dies bedingt ein polysportives Trainingsangebot.»

«In den Farben des Gemeindewappens werden wir die turnerische Zukunft mit vollem Elan in Angriff nehmen.» Daniel Dumont, Präsident TV Zweisimmen

Im Vordergrund steht das Geräteturnen in der Jugendriege mit gegen 80 Kindern wie bei den 40 aktiven Vereinsgeräteturnerinnen und Turnern. Dazu kommt Aerobic und Gruppen-Gymnastik, Spielfit und Polysport, alles quer durch das breite Altersgefüge. Daniel Dumont gibt als früherer Oberturner seiner Freude Ausdruck: «Trotz Corona zum Jubiläum zeigt sich der TVZ im neuen Vereinstrainer. In den Farben des Gemeindewappens werden wir die turnerische Zukunft mit vollem Elan in Angriff nehmen.»

Turnfeste als Höhepunkte

In bester Erinnerung der beiden Gesprächspartner sind die alljährlichen Turnfestbesuche, sei dies an «Eidgenössischen», «Kantonalen» oder «Oberländischen». Die Durchführung der beiden Oberländer Turnfeste 1980 und vor allem das bisher mit 5800 Teilnehmenden grösste im 2009 wurden zu Höhepunkten in der Vereinsgeschichte. Selina Regamey, damals noch als Jungturnerin dabei, sagt: «Zum Turnerischen haben auch Kameradschaft und Geselligkeit einen grossen Stellenwert. Freundschaften bleiben über alle Grenzen hinaus erhalten.»

Im Jubiläumsjahr gab es wegen Corona keine Turnfestbesuche. Auch ist das «Oberländische» in Frutigen bereits ins 2022 verschoben. Ebenso die damit verbundene diesjährige Amtsturngala mit Simmentaler-, Saanenländer- und Gastvereinen als Festvorbereitung auf Ende Mai im 2021. Gleich ergeht es dem Event «Spiel ohne Grenzen» am selben Tag für die Jugend und Familien der Region. Sieg und Niederlage liegen im Sport oft nah beieinander.

Das traditionelle TVZ-Logo im Jubiläumslook. Foto: PD/Archiv TVZ

Die jubilierenden Zweisimmer fühlten sich auch geehrt, die Konferenzabgeordneten des Schweizerischen Turnverbandes als Gäste empfangen zu dürfen. Der grösste Breitensportverband der Schweiz musste sein Treffen in Zweisimmen ersatzlos streichen. Auch ist bei den Turnern eine weitere Enttäuschung spürbar. Im Zuge der Zonenplanung, die zum Bau der Simmental-Arena führte, war auch eine neue Sporthalle eingeplant.

«Ich stellte mir vor, zum 100. Vereinsgeburtstag mit dem TV Zweisimmen die neue multikulturelle Sporthalle feierlich einweihen zu dürfen.» Daniel Dumont, Präsident TV Zweisimmen

Daniel Dumont begründet das Nichtgelingen: «Als damaliger Gemeinderat und Turnerpräsident war ich in die Planung involviert. Ich stellte mir vor, zum 100. Vereinsgeburtstag mit dem TV Zweisimmen die neue multikulturelle Sporthalle feierlich einweihen zu dürfen.» Zur Realisierung fehlte es der Gemeinde an den Finanzen, und das Projekt wurde aufs Eis gelegt.