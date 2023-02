Historischer Kartoffelschnaps – Ein Jahrhundert lang verboten, jetzt wieder sehr beliebt Im 19. Jahrhundert war der «Härdöpfeler» weit verbreitet. Als er aber zum Alkoholelend beitrug, wurde er verboten. Heute gilt er besonders im Oberland als Spezialität. Murielle Buchs

Den Härdöpfeler von Rudolf Stähli gibt es in drei verschiedenen Grössen. Er ist bei seinen Kunden sehr gefragt. Foto: Murielle Buchs

«Ich kam von einem Orte her, wo die Reichen das Saufen vormachten, die Armen es nachmachten: die Ersteren den Durst löschend mit Wein, die andern aus Mangel an Geld mit Branntwein.» Immer wieder taucht der «Branntwein» – dazu gehört der Kartoffelschnaps – in den Erzählungen des berühmten Berner Schriftstellers Jeremias Gotthelf auf. Hier etwa in seinem Werk «Wie fünf Mädchen im Branntwein jämmerlich umkommen» von 1838. Gotthelf wollte damit ein Zeichen setzen. Denn in den Dreissigerjahren des 19. Jahrhunderts vergrösserte sich das Alkoholelend zusehends. Und dieses war insbesondere dem «Kartoffelbrand» geschuldet.