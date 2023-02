Berset: Grosse Solidarität

Berset erklärt, dass der Krieg auch einen grossen Flüchtlingsstrom in der Ukraine, aber auch in Europa ausgelöst habe. Der Freiburger bedankt sich im Namen des Bundesrates für die Solidarität in der Schweiz. Mehr als 75'000 Flüchtlinge seien in der Schweiz. «Der Bundesrat bedankt sich bei der Bevölkerung und den Behörden für die Solidarität.»

Ein Ende des Krieges sei nicht in Sicht, sagt Berset weiter. Deshalb sei es wichtig, dass die Solidarität mit der Ukraine aufrecht bleibe.