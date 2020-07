Abstimmung in Trubschachen – Ein Ja zu Jakobs Plänen Erstmals wurde an der Urne über eine Überbauungsordnung abgestimmt. Das Volk steht der Erweiterung der Firma Jakob nicht im Weg. Susanne Graf

Grünes Licht für den geplanten rot markierten Ausbau der Jakob Rope Systems AG. Foto: PD

Normalerweise wäre die Zustimmung längst erfolgt. Wenn Corona die Gemeindeversammlung von Trubschachen im Frühling nicht verunmöglicht hätte, wäre die Überbauungsordnung Jakob dort traktandiert worden. Nun musste das Volk an der Urne darüber befinden, ob die Firma ihr Fabrikationsgebäude bis an die Grenze zur Götschimatte verlängern darf. Im Neubau will Jakob Rope Systems die Habegger Maschinenfabrik AG aus Thun integrieren.