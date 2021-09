Antrag abgelehnt – Ein Ja ohne Überzeugung Die Stimmbürger von Kiesen sagten an der Gemeindeversammlung zwar Ja zur Ausscheidung der Gewässerräume. Der Antrag der Exekutive hatte dabei aber keine Chance. Stefan Kammermann

In Kiesen sagte die Gemeindeversammlung Ja zur Ausscheidung der Gewässerräume. Foto: Patric Spahni

Der Gemeinderat hatte an der Gemeindeversammlung in Kiesen am Mittwochabend keinen leichten Stand. 71 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger (9,5 Prozent der Stimmberechtigten) waren gekommen, um über die Teilrevision der Ortsplanung intensiv zu diskutieren.

«Insgesamt sind zwölf Einsprachen gegen das Vorhaben eingegangen.» Vizepräsident Fritz Affolter

Im Mittelpunkt stand dabei die Baureglementsänderung in Bezug auf das Ausscheiden des Gewässerraums. «Für unsere Gemeinde ist dies ein sehr wichtiges Thema», hielt Gemeindepräsident Ernst Waber (SVP) fest, bevor er und zwei weitere Gemeinderatsmitglieder in den Ausstand traten. Die drei Exekutivmitglieder hatten im Vorfeld als Direktbetroffene Einsprache gegen die geplante Ausscheidung der Gewässerräume in Kiesen eingelegt.