Nutzungsrechte für den Moossee – Ein Ja mit einem Beigeschmack Urtenen-Schönbühl beteiligt sich an der Stiftung, die das Nutzungsrecht für den Moossee kaufen soll. Obwohl der Preis als zu hoch betrachtet wird. Hans Ulrich Schaad

Der Moossee gehört zwar dem Kanton, die Nutzungsrechte werden aber von einer Privatperson gehalten. Foto: Adrian Moser

Rund um den Moossee ist einiges in Bewegung. Die national organisierten Fischer möchten auf dem Gelände der ehemaligen Fischzucht in Moosseedorf ein Kompetenzzentrum erstellen. Zudem soll eine Stiftung die Nutzungsrechte (Bootsvermietung. Fischereipatente) für den See erwerben, die heute im Besitz von Robert Bachofner sind. Der See selber gehört dem Kanton. Doch alles ist etwas kompliziert, noch gibt es einige Steine aus dem Weg zu räumen.

Die Stiftung ist auf gutem Weg. Am Montagabend hat die Gemeindeversammlung Urtenen-Schönbühl der Gründung der Stiftung und dem Anteil am Stiftungskapital in Höhe von 100’000 Franken zugestimmt. Bereits im Juni stimmte der Souverän in Moosseedorf dem Vorhaben zu. An der Stiftung werden sich auch die Gemeinde Wiggiswil sowie die Fischer beteiligen.