Könizer Steuererhöhung – Ein Ja im letzten Moment Die Könizer Bevölkerung stimmt der Erhöhung des Steuerfusses auf 1,58 zu. Damit hat die Gemeinde endlich ein gültiges Budget.

Dank dem Ja zum Budget wird das Eingreifen des Kantons verhindert. Foto: Archiv

Im dritten Anlauf hat es endlich geklappt. Die Könizer Stimmbevölkerung sagt Ja zu höheren Steuern. Mit einem Stimmenanteil von 69,7 Prozent hat sie die Erhöhung des Steuerfusses von 1,49 auf 1,58 Einheiten bewilligt. Die Stimmbeteiligung war mit 39, 2 Prozent eher tief.

Damit endet auch der budgetlose Zustand von Köniz. Die Gemeinde kann endlich wieder Ausgaben tätigen, die nicht zwingend notwendig sind, also etwa die Scheiben des Gemeindehauses putzen, Graffitis entfernen und die Badi besser pflegen.

Gestoppte Sport- und Kulturförderung

Vor allem Sportvereine und Kulturbetriebe können aufatmen. Ihre Gesuche konnten ohne gültiges Budget nicht bewilligt werden. Doch das Budget konnte bisher nicht bewilligt werden, weil es eine Steuererhöhung vorsah. Diese und damit das Budget musste zwingend dem Volk vorgelegt werden.

Mit der Bewilligung der Steuererhöhung hat die Könizer Bevölkerung in letzter Minute noch das Eingreifen des Kantons abgewendet. Hätte die Gemeinde am 1. Juli kein gültiges Budget gehabt, hätte der Kanton dieses von externen Experten erstellen lassen.

«Armutszeugnis» verhindert

Das Eingreifen des Kantons wäre für die Gemeinde nicht nur ein «Armutszeugnis» gewesen, wie es der FDP-Parlamentarier Dominic Amacher gegenüber dem Radio gesagt hatte, sondern hätte den budgetlosen Zustand bis in den Herbst verlängert. Die Steuern hätte der Kanton mit grösster Wahrscheinlichkeit aber ohnehin erhöht.

Köniz hat seit letztem Jahr einen Bilanzfehlbetrag, also ein Loch in der Kasse. Dieses muss die Gemeinde innerhalb von acht Jahren ausgleichen. Und das kann sie nach mehreren Sparpaketen nur noch über Mehreinnahmen, also höhere Steuern, tun.



