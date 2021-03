Die Argumente der Gegner zogen nur beschränkt: Das Stadtberner Stimmvolk sagte deutlich Ja zum neuen Hirschengraben. Foto: Raphael Moser

Die beeindruckende Erfolgsserie der rot-grünen Regierung an Abstimmungswochenenden geht weiter: Seit rund 60 Abstimmungsvorlagen ist der Gemeinderat vor dem Stadtberner Stimmvolk ungeschlagen. In den letzten Wochen sah sich die Regierung erstmals seit Jahren ernsthaft herausgefordert – von einer Opposition, die den Hirschengraben zur Schlüsselstelle der Stadtentwicklung emporstilisierte und praktisch bis zur letzten abgegebenen Stimme zahlreiche, auch emotionale Register des politischen Kampfs zog. Allerdings bewirkte das an der Urne überraschend wenig: Mit einem deutlichen Ja-Stimmen-Anteil von 57,7 Prozent brachte der Gemeinderat den 112-Millionen-Franken-Kredit für die flankierenden Verkehrsmassnahmen zum Bahnhofumbau schliesslich komfortabel ins Ziel.