Episches Paris–Roubaix – Ein italienischer Debütant gewinnt bei der Schlammausgabe des Klassikers Sonny Colbrelli schlägt im Endspurt auch Favorit Mathieu van der Poel in einem Rennen für die Geschichtsbücher. Die Schweizer können nicht ganz vorne mitmischen.

Der grosse Moment nach der Schlammfahrt: Sonny Colbrelli überquert als erster Fahrer die Ziellinie von Paris–Roubaix. Foto: Michael Spingler (AP)

Im Ziel sind da nur noch Tränen. Tränen bei Sieger Sonny Colbrelli. Wobei Tränen noch leicht untertrieben sind. Der Italiener hält einige Meter nach der Ziellinie an, steigt vom Velo und flennt, als gäbe es kein Morgen. Es sind Emotionen, wie sie wohl nur dieses Rennen und nur diese Ausgabe hervorbringen können. Der Europameister ist Sieger von Paris–Roubaix, von einer epischen Ausgabe, dominiert von Regen, Schlamm und Stürzen.

Wie Colbrelli schüttelt es auch Mathieu van der Poel durch. Aus anderen Emotionen: Erneut verpasst der Niederländer im Sprint den Sieg in einem der fünf Radmonumente: Im Frühling unterlag er an der Flandernrundfahrt in einem Zweiersprint. Nun kämpfen sie im Vélodrome von Roubaix zu dritt um den Sieg – und van der Poel wird Dritter.

Vor ihm klassiert sich noch der 22-jährige Neoprofi Florian Vermeersch, die grosse Überraschung in diesem Rennen. Alle drei sind sie Roubaix-Debütanten – und machen den Sieg zuletzt unter sich aus. Ausgerechnet in Roubaix, wo Erfahrung doch so viel zählt.

Die Schweizer gehören zu den Geschlagenen

Nur: Vielleicht ist in diesem Jahr Erfahrung nichts wert, weil diese Ausgabe ein Stück weit für alle eine Premiere ist. Es ist das erste Mal seit 2002, dass der Pavé-Klassiker unter Regen ausgetragen wird, was den Tanz auf dem Kopfsteinpflaster zeitweise zu einem Eislauf macht, so rutschig ist dieses vom Schlamm.

Hinter dem Trio, das um den Sieg sprintet, bleiben viele Verlierer. Wout van Aert (7.), der Topfavorit, der lange sehr souverän wirkt – bis er durch mehrere Stürze vor ihm zurückgebunden wird. Oder die Schweizer: Stefan Küng findet sich bereits vor dem ersten Pavé-Sektor zwei Mal am Boden wieder, auf dem Pavé folgt ein heftiger dritter Sturz – sein Rennen ist damit zu Ende.

Perfekt läuft dieses dagegen lange für Stefan Bissegger, einem weiteren Roubaix-Debütanten: Der Thurgauer hält (wie bis zu seinem ersten Sturz auch Küng) in der Spitzengruppe mit. Als dann aber die grossen Attacken folgen, fehlt ihm etwas die Kraft, sodass er rund 40 Kilometer vor dem Ziel ebenfalls aus der Entscheidung fällt.

