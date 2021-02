Trampolin und Bällebad – Ein Indoor-Spielplatz für Kirchberg Der Betreiber des Bowlingcenters will im Frühling im selben Gebäude eine Freizeitanlage für Kinder eröffnen. Wenn es die Situation mit der Pandemie denn zulässt. Regina Schneeberger

Ein Bällebad, Klettergerüste und Trampoline sollen die Familien anlocken. Foto: Getty Images

Bis vor kurzem wurden in dieser Halle im Kirchberger Industriequartier noch Vorhänge verkauft. Doch Ende November zog die Textilfirma Linotex ins Zentrum von Kirchberg, das Lokal steht seither leer. Bereits tut sich aber wieder etwas. Mesut Celik will auf der 900 Quadratmeter grossen Fläche einen Indoor-Spielplatz für Kinder einrichten. Trampoline, Klettergerüste, ein Pool mit Bällen und einiges mehr sollen Familien anlocken.

Er habe selbst zwei Kinder, und in der näheren Umgebung von Kirchberg gebe es noch nichts Vergleichbares, so Celik. Doch habe er erst jetzt, mit dem Umzug der Linotex, ein geeignetes Lokal gefunden. Ideal sei es auch darum, weil er im Stockwerk oberhalb sein Bowlingcenter betreibe. Während die Eltern eine Runde Bowling spielen, toben sich die Kinder auf dem Spielplatz aus, so die Idee.