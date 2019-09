Ein Impeachment – möglichst schnell

Ein weiterer Schritt wäre allenfalls die Veröffentlichung der wörtlichen Abschrift des Telefonats zwischen Trump und Selenski. Das vergangene Woche vom Weissen Haus veröffentlichte Transkript ist eine bearbeitete – und, wie manche Demokraten vermuten, geschönte – Zusammenfassung des Gesprächs.

Das Impeachment-Verfahren gegen ihn sei der grösste Betrug der Geschichte, sagt Trump.

Laut der Beschwerde des Whistle­blowers soll sich aber auf einem für geheime Zwecke bestimmten Computersystem eine Wortlautfassung befinden, deren Freigabe der Kongress nun verlangen dürfte. Auf diesem System soll das Weisse Haus nach Medienberichten auch andere Gespräche Trumps mit Staatschefs gespeichert haben, wie CNN berichtete. Angeblich soll es sich dabei um Telefonate mit dem saudischen Kronprinzen Muhammad bin Salman sowie mit Russlands Präsident Wladimir Putin handeln.

Trump bestreitet die Vorwürfe gegen ihn – und er will sie für seine eigenen Zwecke nutzen. Seine Wahlkampforganisation hat in den vergangenen Tagen bereits ein Video geschaltet, das die Verteidigungsstrategie des Präsidenten zusammenfasst. Man sieht darin Aufnahmen des früheren Vizepräsidenten Joe Biden, der – untermalt von düsteren Pianoklängen – darüber ­redet, wie er die ukrainische Regierung dazu brachte, den umstrittenen Generalstaatsanwalt des Landes zu entlassen. Trump behauptet, er habe dies getan, um seinen Sohn vor Korruptionsermittlungen zu schützen. Die Demokraten und ihre Schosshunde in den Medien hätten die letzte Präsidentschaftswahl verloren, sagt ein Sprecher aus dem Off: «Jetzt wollen sie die nächste Wahl stehlen.»

Dutzende Tweets

Am Samstag veröffentlichte der Präsident ein weiteres Video, das ihn vor dem Weissen Haus zeigt. Das Impeachment-Verfahren gegen ihn sei der grösste Betrug der Geschichte, sagt Trump dort. «Wir wollen den Sumpf austrocknen. Sie sehen jetzt, warum wir das tun müssen.» Mehr als 100 Tweets und Retweets hat der Präsident in der vergangenen Woche zum Impeachment-Verfahren abgesetzt. Trump suhle sich nicht nur in seiner Opfer­rolle, sagte der Trump-kritische republikanische Berater Steve Schmidt in der «Washington Post», sie erfülle für ihn auch einen Zweck. Der rechtmässig gewählte Präsident, der von seinen politischen Gegnern gestürzt werden solle: Diese Erzählung könne ihm in den konservativen Medien nur helfen.

In einem dritten Video zielen die Republikaner schliesslich auf das, was sie als Schwachstelle ausgemacht haben: jene demokratischen Abgeordneten, die 2018 als Moderate gewählt wurden – und nun ebenfalls für ein Impeachment stimmen wollen.

Gegenangriff also. Trump und seine Verbündeten geben sich Mühe, gar nicht erst auf den Vorwurf des Machtmissbrauchs einzugehen. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob diese Strategie aufgeht.