Analyse zu den Folgen des Sturms – Ein Impeachment gegen Trump führt nirgends hin Der Wunsch der Demokraten, Donald Trump für sein Verhalten zu bestrafen, ist gerechtfertigt. Doch das letzte Impeachment hält eine Warnung bereit. Meinung Alan Cassidy aus Washington

Im Dilemma – und mit einem Déjà-vu: Nancy Pelosi, demokratische Sprecherin des Repräsentantenhauses. Foto: Samuel Corum (Getty Images)

Es ist, wie so oft bei Donald Trump, eine Premiere – und wie so oft eine betrübliche.

Trump wird, wenn nicht noch etwas Unvorhergesehenes geschieht, der erste Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten, gegen den zweimal ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet wird. Bereits am Mittwoch könnte das Repräsentantenhaus über das Impeachment abstimmen, und eine Anklage ist dank der demokratischen Mehrheit in der Kammer so gut wie sicher. Sie lautet auf Anstiftung zum gewalttätigen Aufstand, und wenn das politische System in den USA noch intakt wäre, stünde ausser Zweifel: Trump würde für schuldig befunden.