Gotthelf-Zentrum Lützelflüh – Ein illegaler Zustand soll behoben werden Jahrelang haben die Betreiber nicht nur drinnen, sondern auch draussen Gäste bewirtet – und nicht bedacht, dass dafür die Bewilligung fehlt. Susanne Graf

Schon seit sechs Jahren betreibt der Trägerverein im Gotthelf-Zentrum ein kleines Gartenbeizli. Foto: Adrian Moser

«Neubau Aussensitzplätze», steht im «Anzeiger». Gemäss einer Baupublikation will der Trägerverein des Gotthelf-Zentrums in Lützelflüh ein Gartenrestaurant einrichten. Im Innenhof, auf der Laube des alten Pfarrhauses und auf zwei Terrassen sollen demnach insgesamt 42 Sitzplätze eingerichtet werden. Und der Verein will ein Beizli mit Alkoholausschank betreiben.

«Moment mal», wird sich sagen, wer das Gotthelf-Zentrum von eigenen Besuchen her kennt. Was da als Plan angekündigt wird, existiert doch bereits. Und tatsächlich: «Wir wollen gar nichts bauen», sagt Heinrich Schütz im Namen des Leitungsteams. Schon seit 2015 betreibe der Verein ein kleines Gartenbeizli.