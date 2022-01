Von Oberdiessbach nach Uganda – Ein Igel macht sich auf den Weg Der Oberdiessbacher David Weidner engagiert sich seit Jahren für eine Berufsschule in Uganda. In den Lockdowns kam ihm die besondere Idee, ein Kinderbuch zu schreiben. Christina Burghagen

Der gebürtige Oberdiessbacher David Weidner und sein Kinderbuch «Spiky’s Traumreise nach Afrika». Foto: PD

Die jährliche Reise nach Uganda ist David Weidner zur lieben Gewohnheit geworden. Seit 10 Jahren unterstützt der junge Pädagoge tatkräftig ein Schulprojekt im ostafrikanischen Land. Er ist in Oberdiessbach aufgewachsen, lebt heute in Bern und stellt als Fundraiser des Berliner Vereins Afrika Rise kulturelle Anlässe auf die Beine, deren Erlös dem Verein und so der Schule zufliessen.

Die handwerkliche Berufsschule befindet sich im Gebäude einer ehemaligen Missionsschule im Dorf Buwere, rund 80 Kilometer von der Hauptstadt Kampala entfernt. Junge Menschen aus ländlichen Regionen erhalten dort die Möglichkeit, eine Ausbildung als Maurer, Schneiderin, Friseur oder Mechanikerin abzuschliessen. Vermittelt wird solides, handwerkliches Fachwissen, mit dem sie später ihren Lebensunterhalt selbstständig verdienen, der Landflucht und Arbeitslosigkeit entgehen und ihre Lebensbedingungen selbstständig verbessern können. Das Ziel von Afrika Rise ist es, den Standard der Ausbildung weiterhin zu verbessern und das Angebot weiter zu vergrössern.