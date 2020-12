Tote Schafe in Oberburg – Ein Hund, nicht der Wolf soll zugebissen haben Erst meldete der Berner Bauernverband, ein Wolf habe bei Hinder-Rot drei Schafe gerissen. Später korrigierte er. Jetzt steht ein Hund unter Verdacht. Susanne Graf

Dass Wölfe in kurzer Zeit sehr lange Strecken zurücklegen können, ist bekannt. Foto: Dieter Seeger

In letzter Zeit kamen sie häufig: Alle paar Tage ging eine Meldung der Berner Grossraubtierinfo ein. Einmal, weil der Wolf in Köniz gesichtet worden war, dann, weil in Rüeggisberg, Burgistein, Lauenen, Rüschegg oder Kaufdorf Nutztiere gerissen worden waren. Es war eine Wölfin, die Schlagzeilen machte.

Um den Wolf, der auch im Emmental schon zu reden gegeben hatte, blieb es jedoch ruhig. Weiter als bis nach Schangnau, Eggiwil und Röthenbach war er ohnehin noch nicht in die Region vorgedrungen. Jedenfalls hätte er sich noch nicht an Nutztieren zu schaffen gemacht.