Beim Flughafen Bern-Belp – Ein Hotel für 300 Autos Klimatisiert und rund um die Uhr bewacht – mit der Car Residence erfüllen sich Michèle Ulmann und Dominic Beck einen Traum. Laura Fehlmann

Den Autos gehört ihre Leidenschaft: Michèle Ulmann und Dominic Beck haben beim Flughafen Bern-Belp ihrer Car Residence eröffnet. Foto: Manuel Zingg

Der anthrazitfarbene, fünfstöckige Quader hinter der Alupac in Belp wirkt elegant und trotz seiner Grösse diskret. Im ersten Moment wirft das Label P791 The Car Residence jedoch Fragen auf. Michèle Ulmann klärt sofort auf: «Das P steht unter anderem für Parking, Privat und Prestige, in den Zahlen verstecken sich unsere Jahrgänge.»

Die gelernte Carrosseriespenglerin und Kauffrau ist nicht nur Geschäfts-, sondern auch Lebenspartnerin von Dominic Beck, dem gelernten Automechaniker. Die beiden sind Inhaber der Car Residence unweit des Flughafens Bern-Belp. «Wir sind 24 Stunden für unsere Klienten da. Egal wann, der Kunde kann sein Fahrzeug abholen», sagt Ulmann. Und Beck betont: «Das P791 mit seinen 300 Plätzen ist das grösste Autohotel der Schweiz.»