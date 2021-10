Auf den Frost folgt der Frust – Ein Horror-Jahr für Berner Obstbauern Äpfel, Birnen, Kirschen, Zwetschgen: Bei vielen Früchten gibt es heuer teils massive Ernteausfälle. Berner Produzenten hat es besonders hart getroffen. Christoph Albrecht

Er hat 70 Prozent weniger Ernte als üblich: Obstbauer Fabian Grunder auf seiner Apfelbaumanlage in Zäziwil. Foto: Franziska Rothenbühler

«Dort!» Fabian Grunder läuft eine Baumreihe entlang, steuert drei rote Punkte inmitten eines grünen Blättermeeres an. «Dort hats ein paar.» Drei lose Äpfel, Sorte Rubinette. Sie sehen aus, als wären sie bei der Ernte übersehen worden.

Doch die Ernte hat noch gar nicht stattgefunden. Die Handvoll Äpfel hie und da ist schlicht alles, was Grunders Bäume heuer hergeben. Es sind 5 Prozent von dem, was in einem durchschnittlichen Jahr anfällt. Bei anderen Sorten, etwa beim Braeburn, sei es «ein bisschen besser». Doch auch dort: weit unter dem Normalen.