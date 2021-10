Doku über zerstrittene Popband a-ha – «Sonst schlagen wir uns wieder die Köpfe ein»

Musiker in der Therapie: Das Vorbild Infos einblenden

Metallica-Sänger James Hetfield in einer Aufnahme von 2003. Foto: Keystone

Nie sank eine Band tiefer, nie wurde dies treffender dokumentiert: In «Some Kind of Monster» – der Blaupause für «a-ha: The Movie» – hefteten sich Joe Berlinger und Bruce Sinofsky zwei Jahre lang an die Fersen von Metallica. Nachdem Bassist Jason Newsted die Band 2001 im Streit verlassen hat, zieht die Restband einen Therapeuten bei. Doch im Studio klappt nichts, Sänger James Hetfield stänkert gegen Drummer Lars Ulrich und verschwindet in die Entziehungskur. Erst als sich die Restband ausspricht und Fehler eingesteht, gehts wieder aufwärts. Eine ebenso intime wie packende Rockdokumentation. (zas)

«Some Kind of Monster» läuft auf Netflix