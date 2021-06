Sweet Home: Mehr Ordnung, mehr Atmosphäre – Ein Homeoffice zum Bleiben Der Arbeitsplatz daheim wird uns erhalten bleiben. Diese Wohnideen sorgen dafür, dass sie das gut finden. Marianne Kohler Nizamuddin

Seit gestern ist das heimische Arbeiten nicht mehr für alle Pflicht. Und doch wird das Homeoffice bleiben. Dabei wird dieses natürlich nicht nur für das Geschäft genutzt, sondern auch für eigene Projekte. Denn die intensive Zuhausezeit inspirierte viele dazu, Ideen und Passionen in die Tat umzusetzen. Jetzt, da Sie nicht mehr immer daheim für Ihren Arbeitgeber arbeiten, können Sie sich die Zeit nehmen, Ihren Arbeitsplatz oder Ihr Büro so einzurichten, wie Sie es sich wirklich wünschen. Schluss mit den provisorischen Schnell-Schnell-Lösungen und her mit Stil, Persönlichkeit und praktischen Lösungen. Dabei helfen gute Möbel und clevere Einbauten. Foto über: Regards et Maison.

Kreieren Sie ein Holzkleid, das passt

Clevere Lösungen: Einbauten sorgen für Stauraum. Foto über: Ruemag

Ob der Arbeitsplatz nun in einer Ecke eines Raumes oder in einem Extrazimmer eingerichtet werden kann: Geschickte Massarbeit kann den Platz schaffen, den man eigentlich nicht hat. Hier ist das mit einem schönen Holzkleid geschehen. Es umfasst als Regal das Fenster, schafft Schrankplatz darunter und integriert gleich auch den Arbeitstisch. Die Lösung wirkt diskret, bietet sehr viel Stauraum und nimmt nicht viel Platz ein.

Ein chicer Einbau

Stilvolle Kombination: Antikes und Neues komm t hier elegant zusammen. Foto über: Yellowtrace

In diesem Raum befindet sich ebenfalls ein massgeschneiderter Einbau, der viel Stauraum bietet. Er ist todchic, weil sich hier Antikes mit Neuem verbindet. Und natürlich auch, weil es sich um ein sehr hübsches Atelier handelt. Aber genau von solchen Beispielen muss man sich inspirieren lassen. Es sind die hohen Ziele, die uns letztlich zu was Schönem führen. Es macht ja auch viel mehr Freude, die Vogue durchzublättern und die Kleider schön inszeniert zu sehen als auf einem durchschnittlichen Influencer-Account – selbst wenn dieser Hunderttausende Followers hat.

Wählen Sie antike Büromöbel

Warm und wohnlich: Büromöbel von anno dazumal im Büro. Foto über: My Scandinavian Home

Wenn Sie auf die Suche gehen nach geeignetem Mobiliar für Ihre Geschäftsunterlagen und Inspirationen, suchen Sie nach alten Möbeln. Sie sind so viel charmanter als alle brandneuen Regalsysteme oder professionellen Büromöbel. Was im Büro funktioniert, erscheint zu Hause oft unpersönlich und ungemütlich. Damit aber die Praktikabilität garantiert ist, sind Möbel, die für die Arbeit geschaffen wurden, natürlich besser als etwa Omas Kommode.

Industrial und Vintage

Gute Wahl: Vintage liegt bei Büromöbel n im Trend . Foto über: Planète Déco

Der Industrialstil hat sich im Wohnbereich vom Trend zum Klassiker entwickelt. Im Büro liegt er aber noch voll im Trendbereich. Stühle aus dem Schulzimmer oder Aktenschränke, die aussehen als wären Sie aus Derricks Kriminalpolizeibüro, geben dem Arbeitszimmer das gewisse Etwas.

Gönnen Sie sich eine Wand mit Kunst

Perfekte K ombination: K unst an der Wand und gutes Design für Möbel . Foto über: Decorpad

Vom charmant Verstaubten zum total Stilvollen: Wenn Arbeit mit Kunst und Design zusammenkommt, dann erhebt Sie sich über die Alltäglichkeit hinaus. Gönnen Sie sich also für den Bereich, in dem Sie sich doch sehr intensiv aufhalten, ein bisschen von beidem! Zum Design: Meiner Meinung nach sind praktisch alle Bürostühle ziemlich unattraktiv. Abgesehen von diesem Eames-Klassiker. Dieser Stuhl ist so etwas wie die Chaneltasche bei den Handtaschen, die Rolex bei den Uhren oder der Caran d'Ache-Kugelschreiber bei den Stiften. In diese Reihe gehören für mich übrigens auch noch der Porsche (der alte runde – mehr weiss ich als Nichtautofahrerin nicht), das Victorinox-Sackmesser oder der Sparschäler. Die Kunst, die kommt im Arbeitszimmer an die Wand. Wenn Sie diese in einem Ton streichen und Zeichnungen, Drucke und Fotos mit einem weissen Passepartout rahmen, dann haben Sie eine Bilderwand, die Ihnen jeden Tag Freude macht.

Sorgen Sie mit Gittern für Ordnung

Ordnung muss sein: S tilvolle Helfer erleichtern das Arbeiten . Foto über: Clem around the corner

Sie fragen sich bestimmt auch oft: Wohin bloss mit all dem Zeug? Ordnung entsteht mit System, und jedes System braucht einen Rahmen. Hier ist dieser umfassende Rahmen ein leicht und entspannt wirkendes Gitterregal. Was dieses so chic und stylish aussehen lässt, sind die Boxen, die Holzschubladen, die exakten Stapel der Zeitschriften und das kreative «Topping» mit hübschen Fundstücken im Industrialstil. Ein Regal in dieser Art finden Sie übrigens bei La Redoute.

Entscheiden Sie sich für einen Büroschrank

Indiviuell und charmant: Wunderschöner Holzsch r ank mit viel Stauraum. Foto über: The Nordroom

Dieser Schrank begeistert mich: Weil er mehrere Fliegen mit einem Schlag trifft – ganz wie das tapfere Schneiderlein. Auf der einen Seite ist er ein Schubladenmöbel, auf der anderen ein Regal. Es kann sein, dass da ein bisschen nachgeholfen wurde. Wenn Sie also nach dem perfekten Büroschrank suchen, dann planen Sie ihn anhand von einer guten Basis. Wenn Sie zum Beispiel ein solches Schubladenmöbel finden, dann ergänzen Sie es mit Regalen, die Ihren Ansprüchen entsprechen. Antike Möbel müssen nicht exakt so bleiben wie sie sind, ausser sie sind besonders wertvoll. Das ist bei Büromöbeln und schlichten Arbeitsschränken jedoch selten der Fall.

Tipp: Was bei diesem Beispiel schön zur Geltung kommt, ist die Wirkung der grauen Wand. Sie lässt die Möbel edler und stärker wirken.

Lernen Sie von den Profis

Kreative Atmosphäre: Showroom einer Designfirma mit Platz für Inspiration. Foto: Ferm Living

Wenn Sie sich Ihren Arbeitsplatz so einrichten möchten, dass er zu kreativem Schaffen anregt, dann gucken Sie ein bisschen über den Gartenzaun in Ateliers und Showrooms. Dieses Beispiel ist von der dänischen Firma Ferm Living. Das Clevere daran ist die Kombination von Regalen und Moodboards: Oben die Inspiration, unten das Material dazu.

Sorgen Sie für Inspiration

Produktionsschub für Ihre Kreativität: Mood boards sind die Basis , um kreative Ideen zu entwickeln . Foto über: Eyeswoon

Inspirationen können Sie auf Moodboards sammeln. Wen Sie alles vor sich an der Wand haben, dann ist das anregender als wenn Sie lange in Büchern und Heften danach suchen müssen. Die Basis eines Moodboards ist eine Pinnwand. Und diese kann man einfach selber machen. Die Anleitung dafür finden Sie auf dem momentan angesagtesten Styleblog Eyeswoon.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Folgen Sie ihr auf Instagram und besuchen Sie ihre Website mit Blog: «Styles and Stories».

