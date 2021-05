Der VfL Bochum steigt auf – Ein Höllenritt in die Bundesliga Der Kultclub krönt sich zum Meister der 2. Bundesliga. Mit dem Schweizer Ilja Kaenzig als Chef, Herbert Grönemeyer im Ohr und verlockenden Aussichten. Thomas Schifferle

Der Triumph tief im Westen: Die Spieler des VfL Bochum feiern die Rückkehr in die Bundesliga nach elf Jahren Zweitklassigkeit. Foto: Guido Kichler (Keystone/DPA)

Die schönste Zeile über Bochum hat Herbert Grönemeyer 1984 geschrieben: «Machst mit nem Doppelpass / Jeden Gegner nass / Du und dein VfL.»

Am Pfingstsonntag läuft das Lied wieder im Stadion an der Castroper Strasse, wie immer, wenn der VfL hier ein Spiel hat. Diesmal ist der Gegner das abstiegsgefährdete Sandhausen, und es ist für den VfL das grösste Spiel seit Jahren: Einen Punkt braucht er noch, dann ist er zurück in der Bundesliga.

Am Ende gewinnt er 3:1, und er steigt souverän auf, mit fünf Punkten Reserve auf den Dritten, Holstein Kiel. «Die Strategie ist aufgegangen», sagt Ilja Kaenzig am Morgen danach. Es tönt nüchtern in einem Umfeld, das von viel Leidenschaft geprägt ist.