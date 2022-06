Solidaritätsbesuch in Kiew – Ein hochkarätiges Quartett mit klarer Botschaft Die Staats- und Regierungschefs der drei grössten EU-Staaten sowie Rumäniens unterstützen die EU-Beitrittskandidatur der Ukraine und versprechen Präsident Selenski noch mehr Waffen. Stephan Israel aus Brüssel

Mario Draghi, Olaf Scholz, Emmanuel Macron und Klaus Johannis zu Besuch bei Wolodimir Selenski in Kiew. Foto: Ludovic Marin (Keystone)

Diese Delegation ist nicht mit leeren Händen angereist. Italiens Regierungschef Mario Draghi, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz und Rumäniens Staatsoberhaupt Klaus Johannis haben sich in Kiew klar dafür ausgesprochen, der Ukraine nächste Woche am EU-Gipfel in Brüssel den Status als Beitrittskandidat zu gewähren.