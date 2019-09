Ein Hoch aufs Toastbrot

Teilweise wird besagte Rinde sogar abgeschnitten: Wieder schauen wir nach England, wo der sogenannte Afternoon Tea eingenommen wird. Zu einer Tasse Tee gesellt sich eine Etagère, auf der neben Scones und Süssigkeiten unbedingt auch ein mit entrindetem Toastbrot zubereitetes Gurkensandwich gehört. Es sei der Aristokrat dieses Mahls, heisst es in «The Ritz London Book of Afternoon Tea» von Helen Simpson: «Es ist kühl, wohlwollend und untadelig.» Und es sei auch ganz egal, ob die fein gescheibelte Gurke geschält sei oder nicht (ausser in den USA, wo Gurken mit Wachs behandelt werden). Wichtig sei vielmehr, so Simpson weiter, dass das Toastbrot so dünn «wie ein Blatt» sei. Und wenn wir grad dabei sind: Viel Butter gehört in so ein Gurkensandwich. Es bewahrt das Brot davor, zu viel Flüssigkeit aufzusaugen.

Toast, so dürften Gourmets nun zugeben, ist eines der am meisten unterschätzten und vielfältigsten Lebensmittel überhaupt. Es existiert sogar ein Rezept für diejenigen, die sich nicht entscheiden können, ob sie den Toast lieber bleich oder angeröstet möchten: Isabella Beeton hat 1861 in ihrem «Book of Household Management» das «Toast Sandwich» erfunden. Zwischen zwei ungetoastete Scheiben kommt eine weitere Scheibe gerösteter und mit viel Butter bestrichener Toast, gewürzt mit Salz, Pfeffer und Kreuzkümmel. Wenn das keine Liebeserklärung an die Delikatesse ist, was dann?