Symbole für eine ganz normale Beiz: Menage mit Maggi und Aromat auf karierter Tischdecke. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Ja, das «Bahnhöfli» in 0815 Allerweilen! So was von normal – was Gewöhnlicheres gibts gar nicht! Die gedeckte Terrasse zieht uns an diesem heissen Sonntag magisch an, besonders der wunderbare Schatten an der Gebäudewand. Velos abgestellt, zum Tisch geschlurft, der entspannte Blick schweift über die Tische mit den karierten Decken, Papierservietten und Menagen mit Aromat, Maggi und Co. Vor uns am nächsten Tisch ein verstrubbelter Alt-Rocker mit einer Beige Kreuzworträtselheften. Auf dem Rücken seines T-Shirts steht «Dynamite», darunter lächelt eine vollbusige Western-Lady im Stil der Sechzigerjahre. Ihm gegenüber sitzt die ältere Kellnerin, die den Stammgast offenbar kennt, wortlos rauchend, im «Blick» blätternd. Zwei Tische weiter vier Welterklärer an ihren Bieren, sie geben Episoden zum Besten, Lacher erschallen. Ganz hinten eine junge Familie mit Kindern, die fröhlich plappern. In der Nähe ein rundlicher Opa mit Landi-Dächlichappe bei einem Gläschen Weisswein. Auf seiner genieteten Jeansjacke lesen wir gelb auf schwarz «Alte YB rostet nicht».