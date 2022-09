Hält «The Lord of the Rings» für ein «ausserordentliches Buch»: Giorgia Meloni, Chefin der Fratelli d’Italia. Foto: AFP

Giorgia Meloni hat sich in den letzten Monaten über alles Mögliche beschwert. Illegale Migranten, ausländische Firmen, alles, was irgendwie nach alternativer Lebensform aussieht. Etwas untergegangen ist dabei ihr Lamento darüber, dass sie zu wenig Zeit hatte, sich die neue «Lord of the Rings»-Serie anzuschauen.