Lenker Pädagoge pensioniert – Ein Herz für die Lernenden Christian Borter, ein begnadeter Pädagoge an der Lenk, tritt in den Ruhestand.

Christian Borter wurde von seinen Mitbegleitern verabschiedet. Foto: PD

Als begeisterter Lehrer begann Christian Borters Laufbahn 1981 an der Oberstufe der Primarschule Lenk. Nach erfolgreichem Studienabschluss am damaligen Schweizerischen Institut für Berufsbildung (SIBP) unterrichtete er als allgemeinbildender Lehrer, vorerst an der Gewerbeschule in Zweisimmen und später am Bildungszentrum Interlaken (BZI) und an der IDM Thun.

Christian Borters grosse Zuneigung galt von Anfang an allen Jugendlichen, denen das Lernen, aus welchen Gründen auch immer, schwerfiel. So bot er, gemeinsam mit seiner Frau Julie, jahrelang abendliche Stützkurse im ganzen Berner Oberland an. Unzähligen Jugendlichen wurde mit der professionellen Betreuung ein erfolgreicher Weg ins Berufsleben ermöglicht. Christian Borter war auch Mitbegründer von «Call», einem 24-Stunden-Nottelefon für Berufslernende des Berner Oberlandes.

Mit Gründlichkeit, Ausdauer und grossem Herz bot Christian Borter notdürftigen Jugendlichen immer wieder seine Unterstützung an. Ende Juli ist Christian Borter nun in den Ruhestand getreten und wurde deshalb von langjährigen Wegbegleitern in Zweisimmen würdig verabschiedet.



PD

