Märchenbuch aus Unterlangenegg – Ein Herz für Afrika «Shingi und der alte Blinde»: Mit seinem Märchenbuch will Hansruedi Fehr, Hausarzt und Künstler, Hilfsorganisationen in Afrika unterstützen. Stefan Kammermann

Hansruedi Fehr hat ein afrikanisches Märchen- und Bilderbuch kreiert. Der Arzt und Künstler aus Unterlangenegg will damit Hilfsorganisationen auf dem schwarzen Kontinent unterstützen. Foto: Stefan Kammermann

«Der kleine, schüchterne Junge Shingi und der alte Blinde helfen einander zu überleben. Zusammen brechen sie auf, um die schönste Frau in der afrikanischen Savanne zu suchen.» Wie viel Mut, Vertrauen und Zuversicht – ungeachtet misslicher Umstände – die beiden dabei an den Tag legen, hat der Unterlangenegger Hausarzt und Künstler Hansruedi Fehr in seinem Märchenbuch «Shingi und der alte Blinde» nicht nur beschrieben, sondern auch gleich als Illustrator mit Zeichnungen festgehalten.

«Die Idee, einmal ein Märchenbuch herauszugeben, hatte ich schon lange im Kopf», sagt Hansruedi Fehr. Jetzt ist es so weit: «Shingi und der alte Blinde» ist soeben im Eigenverlag und als Benefizprojekt erschienen.