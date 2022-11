Tagestipp: «Unrueh» – Ein Herz, das tickt Cyril Schäublins Film «Unrueh» erzählt vom anarchistischen Aufbruch Ende des 19. Jahrhunderts im Jura.

Saint-Imier im Jahr 1877: Die kleine Uhrmacherstadt sieht sich mit neuen Technologien konfrontiert. Wo bis anhin alles von Hand hergestellt wurde, wacht die Fabrikarbeiterin Josephine Gräbli über die Unruh, die im Inneren der mechanischen Uhren schwingt. Oder wie sie sagt: «Das Herz der Uhr.» Mit der industriellen Fertigung erreichen auch neue Ideen die Stadt. Josephine schliesst sich der lokalen Bewegung der anarchistischen Uhrenmacher an, die mit der internationalen Arbeiterbewegung in Kontakt steht. Cyril Schäublins Film («Dene wos guet geit») «Unrueh» ist eine sanft erzählte Geschichte eines Kampfs, der bis in die Gegenwart reicht. Im Februar erhielt «Unrueh» auf der Berlinale in der Sektion Encounters den Preis für die beste Regie. (xen)

