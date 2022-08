Nachruf auf Michail Gorbatschow – Ein Held seiner Zeit Der einstige sowjetische Präsident Michail Gorbatschow hat Russland und die Welt zum Besseren verändert. Fast im Alleingang. Zita Affentranger

Im Alter von 91 Jahren gestorben: Der ehemalige sowjetische Präsident Michail Gorbatschow. Foto: Pascal Guyot (AFP)

Damals vibrierte die Sowjetunion: Die Menschen sassen in der Küche vor dem Fernseher und staunten, was da vor sich ging im Kreml. Nach den altersschwachen Führern der Sowjetunion, die in den 80er-Jahren reihenweise starben, stand 1985 plötzlich ein Mann an der Spitze der vergreisten Kommunistischen Partei der Sowjetunion (KPdSU), der mehr als 20 Jahre jünger war als seine Vorgänger. Michail Gorbatschow sprach von Glasnost und Perestroika: von Transparenz und Umbau – und sogar von Demokratie.